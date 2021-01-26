ИТ-гиганты наращивают рыночную капитализацию

Рыночная капитализация десятка крупнейших мировых ИТ-компаний в январе перевалила за 9,5 трлн долларов, что больше, чем годовой ВВП отдельных развитых стран. В топ-5 вошли Apple с 2,17 трлн долл., Microsoft с 1,61 трлн, Amazon с 1,57 трлн, Alphabet c 1,17 трлн и Tencent с 31 млрд долл.

2020 год ознаменовался крупнейшим ростом акций ИТ-компаний в истории. Суммарная капитализация ИТ-гигантов по биржевой стоимости обогнала все европейские компании, которые входят в широкий индекс Stoxx 600. По прогнозам аналитиков, рост продолжится и в 2021 году.

Наибольший рост показали компании, связанные с производством видеокарт, - AMD и NVIDIA. Их рыночная капитализация выросла более чем в два раза: по данным биржи NASDAQ, 1 января 2020 года суммарная стоимость акций AMD составляла 53,52 млрд долл., а 15 января она достигла уже 109,19 млрд долл. Стоимость акций NVIDIA за прошедший год выросла с 245 до 540 долл., а рыночная капитализация составила 326 млрд долл.

"Одной из точек роста капитализации NVIDIA является направление искусственного интеллекта, - говорит Алексей Богданов, партнер департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ. - Стоит отметить приобретение за 40 млрд долл. компании ARM Holdings у SoftBank. Инвестиция в ARM Holdings укрепляет позиции NVIDIA в области искусственного интеллекта. Ключевым драйвером роста AMD стал выпуск нового поколения процессоров для ноутбуков и продолжающийся тренд по увеличению доли рынка в этом сегменте относительно Intel".

Повсеместная цифровизация во многом базируется на постоянно растущих вычислительных мощностях и в этом контексте времена для полупроводниковой отрасли как их ключевом поставщике действительно очень удачные, полагает Семен Щетинин, управляющий директор и партнер BCG. "Другой вопрос, что в отрасли также наблюдается серьезная конкуренция и для того, чтобы продолжать расти подобными темпами, нужно постоянно совершенствовать свои продукты - не факт, что всем текущим лидерам это будет по зубам", - прогнозирует он.

По мнению директора по ИТ-консалтингу PwC в России Дмитрия Шепелявого, капитализация ИТ-корпораций будет расти и в 2021 году благодаря лидирующей роли этих компаний в области цифровой трансформации бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также наличия избыточной ликвидности на рынке из-за поддерживающих мер мировых центробанков. "Наиболее перспективными направлениями ИТ-отрасли станут информационная безопасность, электронная коммерция, монетизация данных", - уверен эксперт.

Крупнейшей российской ИТ-компанией по капитализации является "Сбер". Суммарная стоимость акций компании составляет 82 млрд долл. Для сравнения, "Яндекс" стоит 23,8 млрд долл., МТС - 8,9 млрд долл., а Mail.ru Group - 6 млрд долл. "На российском рынке появление такого крупного игрока положительно сказалось как на качестве, так и цене цифровых продуктов и сервисов для конечных пользователей, - продолжает Щетенин. - С точки зрения географии повышенная конкуренция может подтолкнуть игроков к международной или хотя бы региональной экспансии".

На пик такая конкуренция может выйти, когда СберБанк консолидирует свою экосистему вокруг типовых сценариев использования удобных для пользователя и унифицирует доступ к компонентам экосистемы, добавляет Дмитрий Шепелявый.

В 2021 году ключевым фактором лидерства той или иной ИТ-компании будет создание собственной экосистемы, которая будет предлагать людям нужные им сервисы. "Выигрышными будут решения, построенные вокруг так называемого "пользовательского пути", когда, например, пользователь, который ищет варианты отдыха, получает эту услугу (билеты, гостиницу, страховку, экскурсии, кредит на поездку и т.д.) из "единого окна" и с существенной скидкой за счет унификации предложений между соответствующими провайдерами услуг, являющихся частью экосистемы", - продолжает эксперт.

Конкуренция на цифровом рынке все более отчетливо принимает характер "битвы экосистем", считает Щетинин. "Выиграют те, кто смогут максимально воспользоваться ценностью данных, получаемых от пользователей и обеспечить им бесшовную интеграцию между различными элементами и предложениями системы. При этом, естественно, чем больше и качественнее ключевые участники экосистемы и чем сильнее ее "якорные" продукты и сервисы, тем меньше будет у пользователей стимулов покинуть экосистему в поисках новых возможностей и лучших предложений", - заключает он.

По прогнозу аналитиков компании Gartner, в 2021 году все сегменты ИТ-отрасли вырастут. Лидером станет "Техника" (рост на 8%), далее системы ЦОД (6,2%), а минимальный рост покажут телеком-техологии - 4,5%.