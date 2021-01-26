Матвиенко: В Совфеде ценили Приходько за высокие личные и деловые качества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько и высоко оценила его вклад в развитие государства.

"Сергей Эдуардович всегда стремился приносить максимальную пользу родине практическими делами. Его компетентность, профессионализм, принципиальность, разносторонние знания, аналитическое мышление помогали решать важные внешнеполитические задачи, способствовать укреплению международного сотрудничества, совершенствованию отечественного законодательства, укреплению правового поля страны", - говорится в телеграмме, направленной в правительство РФ.

"В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом Отечества", - отметила Валентина Матвиенко и выразила соболезнования родным и близким Сергея Приходько.