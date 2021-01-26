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26.01.2021 02:43
Рубрика: В мире

Минфин США возглавит Джанет Йеллен

Фото: AP Photo / Andrew Harnik Фото: AP Photo / Andrew Harnik
Фото: AP Photo / Andrew Harnik

Сенат Конгресса США утвердил Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В ближайшее время 74-летняя Йеллен будет приведена к присяге, пишет ТАСС. Ее кандидатуру предложил президент страны Джо Байден. За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100.

Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов. Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.

Ранее сообщалось о назначении президентом США нового директора Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC). Им стала 51-летняя Рошель Валенски, специалист по инфекционным заболеваниям Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля. Валенски заявила, что одним из ее главных приоритетов будет улучшение коммуникации CDC с общественностью для восстановления доверия к организации у населения.

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