Минфин США возглавит Джанет Йеллен

Сенат Конгресса США утвердил Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

В ближайшее время 74-летняя Йеллен будет приведена к присяге, пишет ТАСС. Ее кандидатуру предложил президент страны Джо Байден. За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100.

Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов. Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.

Ранее сообщалось о назначении президентом США нового директора Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC). Им стала 51-летняя Рошель Валенски, специалист по инфекционным заболеваниям Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля. Валенски заявила, что одним из ее главных приоритетов будет улучшение коммуникации CDC с общественностью для восстановления доверия к организации у населения.