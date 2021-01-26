На гаджетах установят приложения для чтения книг

Приложение для чтения электронных книг может появиться на всех электронных устройствах с 1 апреля 2021 года. Такое предложение поддержал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

"В своем выступлении глава Минцифры России отметил значимость интеграции цифровых технологий в традиционное книгоиздание. Он уточнил, что полномочия Роспечати, переходящие министерству, позволят равномерно развивать отрасль с учетом возможностей цифровой среды", - говорится в сообщении министерства.

Возможность включить литературное приложение в перечень программного обеспечения для предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России, рассмотрят по просьбе председателя оргкомитета Сергея Нарышкина.

Напомним, что с 1 апреля 2021 года в России продавать смартфоны можно будет только с предустановленным российским ПО. Требование также коснется планшетов, компьютеров и Smart TV. Для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart Tv - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе.