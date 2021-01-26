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26.01.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты

Текст: Татьяна Карабут

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к вопросу роста цен на продукты питания, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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По информации издания, налоговая служба начала запрашивать у производителей их прогнозы по ценам до конца 2021 года. Речь идет о таких продуктах, как мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и т.д. При этом ранее таких запросов на предприятия не поступало.

Напомним, соглашение об установлении предельных цен было подписано между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря прошлого года. Касалось оно только двух продуктов - сахара и подсолнечного масла, цены на которые выросли в прошлом году больше всего. По документу, в рознице сахар не может продаваться дороже 46 рублей за килограмм а подсолнечное масло - больше 100 рублей за литр. Соглашение действует до конца первого квартала 2021 года. При этом ФНС должна была проконтролировать исполнение соглашений с помощью онлайн-касс.

Однако на прошлой неделе в Минсельхозе не исключили введения аналогичных мер в отношении макарон. Обеспокоенность ведомства также вызвал рост цен на яйца и картофель. Источники издания не исключают распространения этих мер также на молочные продукты, крупы и другие продукты.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФНС Цены на продукты

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