Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на глаза

Одним из побочных эффектов COVID-19 является обострение различных хронических проблем. Не являются исключением и заболевания глаз. Наиболее часто пациенты сталкиваются с активизацией аллергического конъюнктивита.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко. По ее словам, обострение этой болезни обычно наблюдается примерно через три недели после исчезновения клинических симптомов COVID-19.

Коронавирус может "разбудить" и другие хронические заболевания, в том числе глаукому. В данном случае следует подстраховаться и показаться врачу. Пациентам с такими хроническими заболеваниями следует как минимум проверить внутриглазное давление, считает Ирина Лещенко.

Как уже писала "РГ", некоторые последствия коронавируса могут проявляться даже спустя два месяца после выздоровления. Речь, в частности, идет о возникновении болей в суставах и груди, а также о появлении депрессивных состояний.