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26.01.2021 06:54
Рубрика: Экономика

Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые частые ошибки держателей банковских карт связаны с вопросами безопасности личных данных, а также переводов и платежей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Фото: iStock
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"Беспечность при использовании банкоматов, когда клиент не обращает внимания на устройства по считыванию или дублированию карты, камеры, направленные на клавиатуру, ведет к финансовым потерям", - цитирует эксперта "Прайм".

Пока одни копят мили, другие пользуются повышенным кэшбеком при оплате картой топлива на АЗС - знать обо всех возможностях важно для держателя, подчеркивает эксперт. Ошибки, связанные с незнанием условий льготного периода своей карты или возможных комиссий, могут не только лишить определенной выгоды, но и привести к потере денег, поясняет Дмитрий Ферапонтов.

Ранее сообщалось о том, что банковские карты подскажут, какой бизнес лучше открыть в городе. Анализируя платежи жителей, специалисты определяют не только, каких услуг не хватает в том или ином городе, но и в каком микрорайоне, и на какой улице. Потом, когда предприниматель откроет свое дело, он уже заранее обеспечен главным - спросом на его товары и услуги.

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