Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт

Самые частые ошибки держателей банковских карт связаны с вопросами безопасности личных данных, а также переводов и платежей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Беспечность при использовании банкоматов, когда клиент не обращает внимания на устройства по считыванию или дублированию карты, камеры, направленные на клавиатуру, ведет к финансовым потерям", - цитирует эксперта "Прайм".

Пока одни копят мили, другие пользуются повышенным кэшбеком при оплате картой топлива на АЗС - знать обо всех возможностях важно для держателя, подчеркивает эксперт. Ошибки, связанные с незнанием условий льготного периода своей карты или возможных комиссий, могут не только лишить определенной выгоды, но и привести к потере денег, поясняет Дмитрий Ферапонтов.

Ранее сообщалось о том, что банковские карты подскажут, какой бизнес лучше открыть в городе. Анализируя платежи жителей, специалисты определяют не только, каких услуг не хватает в том или ином городе, но и в каком микрорайоне, и на какой улице. Потом, когда предприниматель откроет свое дело, он уже заранее обеспечен главным - спросом на его товары и услуги.