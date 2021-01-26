Почему в мороз слышно шипение из бензобака

Видно, что внутри бака снизилось давление, которое вызывает всасывание воздуха внутрь. Может ли это говорить о какой-то неисправности?
Топливо испаряется, внутри бака растет давление, которое может мешать питанию двигателя. Раньше на автомобилях из-за системы вентиляции резервуара ощущался сильный запах бензина. Сейчас решения другие.
Из-за перепадов температуры увеличивается объем паров топлива, соответственно, давление внутри бака нарастает. Современная вентиляция топливного бака предусматривает абсорберы и фильтры для очистки паров, которые выбрасываются в атмосферу, пишет aif.ru.
Когда мотор заглушен, пары улавливает сепаратор. Даже в этом случае они проходят через фильтрацию через приспособление по типу военного противогаза, в котором содержится угольный порошок.
Когда двигатель включен, то электромагнитный клапан переводит режим улавливания паров на впускной коллектор. Кстати, если автомобиль перевернулся во время ДТП, гравитационный клапан в этой системе закроет вентиляционные отверстия, чтобы избежать протечек.
В мороз из-за конденсата и других отложений, накапливающихся со временем, клапаны бензобака могут работать с перебоями. Давление не получается выровнять должным образом. Шипение из горловины бензобака может говорить о том, что клапан просто подмерз, а может свидетельствовать о неисправностях.
О том, что клапан адсорбера работает неправильно, говорит рост расхода топлива. В числе других симптомов - "плавающие" обороты двигателя через 5-10 минут после начала его работы, отсутствие привычной тяги на ходу, недостоверная информация о количестве топлива на датчике.
Если забился не клапан, а тот самый "военный противогаз" с углем, то его можно разобрать и просушить. Возможно, система начнет работать как следует.
Если шипение раздается в единичных случаях, волноваться не стоит. А вот про систематическом появлении этого звука лучше обратиться в мастерскую.