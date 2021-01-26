Похитители вернули инвалиду его машину

"У нас тоже есть сердце. Простите, мы не знали о вашей болезни. Еще раз извиняемся. Похитители". Записку такого содержания оставили итальянские угонщики инвалиду, возвращая похищенную машину.

Фургончик Fiat Doblo исчез со стоянки у больницы в городке Бари 13 января. Машина в специальном исполнении (высокая крыша, пандус, особое кресло) была единственным средством передвижения для 56-летней Марии Елены Бариле Дамиане, страдающей рассеянным склерозом.

Потрясенная случившимся, дочь женщины Рита написала в Facebook сообщение, призывающее всех неравнодушных присмотреться к машинам на улице. Была там и пара слов для угонщиков: "Положите руку на сердце и верните нам украденное".

Очень быстро сообщение разлетелось по Сети, получив сотни репостов. Трудно сказать, проснулась ли в преступниках совесть, или же они просто испугались поднявшейся шумихи. Скорее всего, и то и другое, но через три дня, 16 января, похищенный автомобиль с оставленной в салоне запиской обнаружил один из жителей соседнего городка Валенцано. Машина была в полном порядке, за исключением сломанного угонщиками замка зажигания.

Почувствовав силу интернета, Рита Дамиане задумала еще одно доброе дело. Теперь она собирается начать сбор средств для покупки автомобиля, которым могли бы бесплатно пользоваться все инвалиды города Бари.