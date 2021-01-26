Пользователи Twitter станут "орнитологами" в рамках борьбы с фейками

Twitter позволит пользователям отмечать и комментировать вводящие в заблуждение или неточные твиты в рамках текущих усилий по устранению дезинформации на платформе.

Пилотная программа под названием Birdwatch ("Орнитолог") сейчас тестируется в Соединенных Штатах. Это связано с тем, что в последние годы значительно усилились призывы к более эффективной борьбе с дезинформацией в социальных сетях, особенно в связи с президентскими выборами 2020 года. Twitter в прошлом году начал добавлять ярлыки и предупреждения о дезинформации на сайте, в том числе о пандемии коронавируса и выборах в США. Соцсеть не позволила Дональду Трампу оставлять сообщения в Twitter в дни, предшествовавшие инаугурации Джо Байдена.

Руководителей Twitter, а также глав других крупных технологических компаний за последний год неоднократно вызывали в конгресс давать показания. Законодателей интересовали различные вопросы, в том числе такие, как дезинформация, влияние онлайн-платформ на конкуренцию, сообщает Guardian.

Ожидается, что в программе Birdwatch смогут принять участие от 1000 до 100 000 "орнитологов", которые займутся проверкой публикуемых в Twitter сообщений, но деньги за это им платить не будут. "Мы знаем, что на пути к созданию такой системы, управляемой сообществом, стоит ряд проблем - от того, чтобы сделать ее устойчивой к попыткам манипуляции, до того, чтобы гарантировать, что над ней не доминирует простое большинство или нет предвзятости на основе распределения участников", - написал вице-президент Twitter по продуктам Кейт Коулман в своем блоге.