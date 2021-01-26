Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает стабилизироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев", - отметила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России был выявлен 18 241 случай инфицирования коронавирусом, и это минимальный показатель заболеваемости с ноября. Показатель репродукции в декабре и по настоящее время регистрируется в пределах 0,9.

В стадии снижения заболеваемости находятся 22 субъекта Федерации, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста - три региона. "Это Еврейская автономная, Костромская и Смоленская области. На прошлой неделе в этой категории находилось 13 регионов", - заявила главный санитарный врач страны.