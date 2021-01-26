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26.01.2021 07:35
Рубрика: В мире

Представители Фемиды призвали Байдена отменить смертную казнь в США

Текст: Максим Макарычев
Представители американского правосудия призвали президента США Джо Байдена отменить смертную казнь на федеральном уровне. Об этом говорится в письме прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США, опубликованном в понедельник на сайте организации юристов и прокуроров Fair and Just Prosecution. "В вашей власти раз и навсегда отменить смертные приговоры", - говорится в обращении сотрудников американской Фемиды.

Во время предвыборной кампании Джо Байден выступал против смертной казни и заявил, что будет работать над тем, чтобы положить конец ее применению. Призывы к ее отмене усилились после того, как администрация Трампа ускорила темпы федеральных казней в последние дни его президентства. После почти двух десятилетий без казни на федеральном уровне Белый дом возобновил эту практику в начале прошлого года. За 12 месяцев в США приведены в исполнение 13 смертных приговоров, в том числе за неделю до инаугурации Байдена, когда казнили 52-летнюю Лизу Монтгомери. Ей ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Она стала первой с 1953 года женщиной, казненной в США.

Фото: iStock
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"Никогда не было так много казней, запланированных на столь поздний срок президентства во время переходного периода за всю историю Соединенных Штатов", - сказал Роберт Данхэм, глава внепартийного информационного центра смертной казни, уточнив, что действия администрации Трампа не имеют исторических прецедентов с 1880-х годов. По американским законам, президент США единолично не имеет права отменять федеральную смертную казнь. Единственный способ отмены - это акт конгресса, подписанный президентом, или решение Верховного суда США.

Сам Джо Байден на минувшей неделе призвал смягчить приговоры всем 49 заключенным, которые находятся в камерах смертников. Среи них и Джохар Царнаев, осужденный за закладку бомб в скороварках на трассе Бостонского марафона в апреле 2013 года, в результате чего погибли трое и были ранены 264 человека. Его смертный приговор был отменен в прошлом году, и это решение сейчас находится на рассмотрении Верховного суда, уточняет Guardian.

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