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Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера

Новости
    26.01.2021, 16:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Остроактуальная, так сказать, движуха продолжает нестись во весь опор: сиквел ребута "Лары Крофт" только что обрел режиссера и сценариста в одном лице.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, студия Metro-Goldwyn-Mayer установила нос по ветру и назначила рулить проектом 36-летнюю Мишу Грин, для которой "Крофт" станет дебютным полным метром: ранее она занималась как постановщик лишь хоррор-сериалом о нескончаемых бедствиях негров "Страна Лавкрафта". Тогда как в качестве сценариста темнокожая Грин выступала на "Спартаке", "Сынах анархии", "Героях" и ряде других шоу.

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Изначально премьера фильма была назначена на 19 марта, но из-за сложной ситуации с COVID уехала на неопределенное время.

Первая "Лара", где в основе - серия хитовых приключенческих видеоигр, вышла в 2001-м, вторая - в 2003-м. Там боевую девицу сыграла Джоли. В 2018-м линейку перезапустили - и успешно.

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