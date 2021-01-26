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26.01.2021 19:25
Рубрика: Власть

Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ

Текст: Галина Мисливская

Мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российских парламентариев в ассамблее, передает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Ранее права россиян в ПАСЕ пыталась оспорить Украина.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"Заседание прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации", - сообщил Толстой агентству по окончании заседания Мониторингового комитета.

По его словам, комитет не поддержал никакие предложения Украины по ограничению полномочий российской делегации.

Напомним, накануне представитель украинской президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева инициировала запрос об ограничении полномочий делегации РФ в ПАСЕ, который поддержали 38 участников заседания из разных стран. При этом 61 парламентарий выступил против.

Вопрос об утверждении сегодняшнего решения Мониторингового комитета будет рассмотрен на заседании ассамблеи в четверг.

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