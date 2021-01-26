Президент Владимир Путин во вторник приехал в подмосковный город Химки, где принял участие в церемонии открытия движения по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства заверил "дорожников", что работы у них будет достаточно, и отметил, что планы за прошлый год, несмотря на пандемию, выполнены.

Владимир Путин лично поблагодарил рабочих. "Замечательно, для города очень важно, и для работников "Энергомаша" - это одно из крупнейших предприятий отрасли", - сказал он. "От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь", - подчеркнул президент. "Добираться было трудно, даже работникам "Энергомаша", много нужно было времени", - добавил он.

Одна из участниц встречи как раз оказалась сотрудницей "Энергомаша", которая весной 2019 года и попросила Путина о таком строительстве. "Сейчас наверняка удобнее, лучше и короче по времени, меньше времени нужно тратить, чтобы доехать из дома", - сказал он девушке. Химки разделены дорогой, Ленинградским шоссе, с одной стороны 100 тысяч проживает, с другой - 60 тысяч, заметил президент. "И людям, конечно, очень тяжело было добираться... Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям", - поблагодарил он всех.

За прошлый год "дорожники" выполнили фактически все планы, заявил Путин. "Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство, - сказал он. - Во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили и дороги построили". "Работы будет в ближайшее время достаточно", - заверил президент. "Потому что планы по дорожному строительству и по "сшиванию" страны у нас большие, средства необходимые выделены, зарезервированы, будут ритмично выделяться... Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда", - пояснил он. "Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния", - напомнил Путин. К 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние. Побеседовав с рабочими, президент дал старт движению. Первыми по развязке проехали грузовики с флагами.

Владимир Путин также выслушал доклад подмосковного губернатора Андрея Воробьева о развитии транспортной инфраструктуры в регионе. В Химках живет около 200 тысяч человек, а по генплану будет в два раза больше, сказал Воробьев. "Люди приезжают, жизнь бурлит, и без дорог, без инфраструктуры, конечно, это было бы невозможно", - заметил он, поблагодарив за поддержку. Строительство осуществлялось по поручению президента. В апреле 2019 года во время посещения "Энергомаша" Владимир Путин получил просьбу решить вопрос транспортного соединения между старыми и новыми Химками. Из-за разделения города Ленинградским шоссе и железной дорогой жители могли добраться из одной части города в другую только по Юбилейному проспекту. В октябре 2019 года президент на встрече с Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта - "люди ждут".

Строительство было осуществлено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Развязка была возведена в рекордные сроки - за год, работы завершились досрочно в январе. Ее общая площадь - около 40 тысяч квадратных метров. Также проведена реконструкция трех улиц. По новой дороге можно будет проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут: раньше, чтобы добраться из одной части города в другую в "час пик", требовалось не меньше часа.

К 2024 году планируется довести до нормативного состояния 85 процентов дорог в 105 крупнейших агломерациях страны

Развязка также обеспечивает транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению рабочих мест. Стоимость работ составила 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд - федеральные средства, а 1,4 млрд - подмосковные.

Президент также принял приглашение принять участие в открытии движения на всей протяженности Центральной кольцевой автодороги в июле. Воробьев поделился идеей "создать ЦКАД без светофоров, чтобы машинам ничего не мешало, никаких преград", и попросил поддержки.