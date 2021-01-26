Путин внес на ратификацию договор о продлении СНВ-3

Текст опубликован в думской электронной базе. Договор предлагается продлить на пять лет, до 5 февраля 2026 года, говорится в пояснительной записке. Москва неоднократно предлагала США пролонгировать договор. В январе было достигнуто принципиальное согласие.

Напомним, что сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. В ближайшие дни будут завершены процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Госдума может рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании уже завтра. Об этом заявил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.