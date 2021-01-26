На юго-западе Москвы появится новое метро

В этом году на юго-западе Москвы будет окончено строительство новых станций Большой кольцевой линии метро. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в состав БКЛ в течение 2021 году будет включена и Каховская линия .

"В течение этого года мы планируем построить три станции БКЛ на юго-западе: "Новаторскую", "Воронцовскую" и "Зюзино", - отметил вице-мэр. Причем на станции "Зюзино" сейчас ведется монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем. Там уже закрывают котлован землей.

"На станции уже установлены эскалаторы. Станция будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появится два подземных вестибюля", - добавил заммэра. Как отмечает глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, длина южного участка БКЛ составит 7 километров.