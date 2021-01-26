В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда

Столичный департамент транспорта призвал водителей к осторожности на дорогах: в ближайшее время погода может ухудшиться.

Уже сейчас на дорогах местами образовалась гололедица. Как отмечается в сообщении дептранса, надо быть готовыми к усилению ветра до 15 метров в секунду. В таких условиях водителей просят избегать резких маневров и соблюдать правила.

Место для парковки тоже надо выбирать с оглядкой на метеоусловия: лучше не ставить машины под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам также советуют обходить шаткие конструкции.