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26.01.2021 09:09
Рубрика: Охрана порядка

В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда

Текст: Сергей Бабкин

Столичный департамент транспорта призвал водителей к осторожности на дорогах: в ближайшее время погода может ухудшиться.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Уже сейчас на дорогах местами образовалась гололедица. Как отмечается в сообщении дептранса, надо быть готовыми к усилению ветра до 15 метров в секунду. В таких условиях водителей просят избегать резких маневров и соблюдать правила.

Место для парковки тоже надо выбирать с оглядкой на метеоусловия: лучше не ставить машины под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам также советуют обходить шаткие конструкции.