В Москве замечен турпан из Красной книги

В столичном заповеднике "Коломенское" замечена краснокнижная птица турпан, сообщает пресс-служба парка.

Турпан обычно встречается в Сибири и Северной Америке, в Москве является крайне редким гостем. Питается эта птица моллюсками и рыбой. Также в парке зафиксировали и пестрого дятла, который тоже занесен в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы были замечены некоторые виды птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Специалисты считают, что благодаря обустройству природных парков у редких пернатых появилась подходящая среда обитания в условиях мегаполиса.