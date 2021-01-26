В Бурятии стая собак напала на школьницу

В микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ во вторник произошел очередной случай нападения стаи собак на ребенка.

Девятилетняя девочка возвращалась домой со школы около 13:00, когда на нее накинулась свора. Животных отогнал местный житель, он же оказал пострадавшей первую помощь. С укушенными ранами головы и бедра ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

"Сейчас на месте происшествия проводится необходимый комплекс первоначальных следственных действий, в рамках которых фиксируются и изымаются следы нападения, а также ведется сбор информации, направленной на установление полной картины происшествия", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Бурятии.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Его могут соединить с ранее возбужденным делом о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за регулирование численности бездомных животных. Если выяснится, что на девочку напали домашние псы, их владельцев привлекут к ответственности.

Напомним, за последний месяц в Улан-Удэ произошло несколько случаев нападения собак на людей, в том числе на детей. По данному факту расследуется уголовное дело о халатности в отношении чиновников местной администрации. В регионе решено чипировать домашних собак и ужесточить штрафы для хозяев, отпускающих их на самовыгул.