В Приморье рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника

В Приморском крае рыбак из КНДР осужден на четыре года за нападение на пограничника.

Это уже третий рыбак, осужденный Находкинским городским судом. Мужчина напал на российского пограничника с палками во время досмотра северокорейского судна, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Экипаж незаконно добывал кальмара в Японском море в сентябре 2019 года. При задержании 17 человек, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое рыбаков нанесли трем пограничникам множественные удары. Двоих нарушителей осудили на четыре и семь лет лишения свободы.

Иностранцу придется отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Остальные 14 членов экипажа обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Их дела рассматривает Приморский краевой суд.