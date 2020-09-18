В Приморье напавший на пограничников рыбак из КНДР получил 7 лет

Находкинский городской суд приговорил рыбака из Северной Кореи к семи годам колонии общего режима, признав его виновным в нападении на российских пограничников, сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Пограничники, патрулируя акваторию Японского моря, обнаружили рыбопромысловое судно, экипаж которого на 11 мотоботах занимался незаконной добычей кальмара. Пограничники попытались задержать нарушителей, но 18 иностранных моряков, вооруженные подручными предметами, в том числе ножами и топорами, напали на 11 высадившихся на судно пограничников. Многие получили ранения, но нарушителей все-таки задержали.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Суд учел требование прокурора и приговорил иностранного гражданина к семи годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее один из фигурантов дела уже был осужден - он получил четыре года колонии общего режима. В отношении остальных 15 нападавших уголовные дела находятся на рассмотрении суде, один северокорейский рыбак был убит при задержании.