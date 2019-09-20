Моряк из КНДР умер после нападения на пограничников РФ

Член экипажа северокорейской шхуны, задержанный после нападения на российских пограничников, скончался в Находке.

- Оказав сопротивление сотрудникам, шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Один из них, к нашему сожалению, впоследствии скончался, - рассказал "Вестям 24" начальник дознания пограуправления ФСБ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Напомним, 17 сентября в Японском море пограничники задержали две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, занимавшихся незаконным промыслом в российских водах. Во время осмотра второй шхуны ее экипаж - более 40 человек, - напал на пограничников. Пострадали четверо сотрудников ФСБ - один из них получил огнестрельное ранение, - и шестеро рыбаков. Задержанные суда вместе с экипажами доставлены в Находку.

По словам Краснова, столь ожесточенное сопротивление корейцы оказали, опасаясь конфискации своих судов.

- За браконьерский лов по нашим законам грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по возвращении домой грозит ответственность - уже по их законам, - за утрату имущества, - объяснил представитель ФСБ.