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18.09.2019 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.

Фото: Марина Склярова
Чем занимаются иностранные рыбаки у берегов Приморья

На кадрах запечатлен осмотр одного из судов. Во время досмотра сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ экипаж шхуны столпился на палубе, где также находилось большое количество пластиковых ящиков. Судя по видеозаписи, осмотр проходил спокойно, экипаж запечатленного судна сопротивления не оказывал. Судя по всему, это первая шхуна, которую удалось задержать сразу. Сопротивление было оказано на втором судне, и этот момент не попал на опубликованные кадры.

Напомним, инцидент произошел 17 сентября в районе Кито-Ямато Японского моря. В ходе охранного рейда пограничники обнаружили два рыболовецких судна и 11 мотоботов с гражданами КНДР, которые занимались незаконной ловлей рыбы в исключительных экономических водах России. Одна шхуна с экипажем 21 человек была задержана без проблем. А экипаж второго судна (более 45 человек) оказал пограничникам вооруженное сопротивление.

В результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, один из них госпитализирован с огнестрельным ранением. Как стало известно позже, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. В ходе противостояния пострадали также несколько северокорейских рыбаков. Их число не уточняется, однако известно, что им оказана вся необходимая помощь.

Для задержания браконьеров были привлечены силы береговой охраны, спецподразделения, а также авиация. В итоге удалось задержать 161 гражданина КНДР. На судах были обнаружены запрещенные орудия лова и незаконные морские биоресурсы. По факту нападения на пограничников СК РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В Приморье возбуждены уголовные дела на иностранцев-браконьеров

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дальневосточного следственного управления на транспорте СК, в ходе осмотра места происшествия были изъяты ножи, дубинки, металлические ломы и самодельные палки с гвоздями. Разрешительных документов, позволяющих судам ловлю рыбы, следователи не нашли. Сейчас все задержанные переправляются в приморский порт Находка, где с ними продолжат разбирательство.

Это не первый инцидент с задержанием северокорейских браконьеров в исключительных водах РФ. Как ранее писала "РГ", 11 сентября пограничники задержали 16 рыболовецких шхун из КНДР, на которых находились более 250 человек. Они занимались незаконным выловом тихоокеанского кальмара. "Нашествие" браконьеров также прикрывалось крупными штормами, которые позволяют иностранным судам укрываться в северных бухтах Приморья. За их выходом из территориальных вод следят приморские пограничники, которые для этих целей даже привлекли сахалинских коллег. Однако некоторые рыбаки использовали непогоду как удобный момент для незаконной ловли.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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