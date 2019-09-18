Пограничники РФ задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР

В Японском море российские пограничники задержали 161 северокорейского браконьера. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ, среди них есть пострадавшие.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что рыбаки из КНДР в ходе досмотровых мероприятий, проводимых сотрудниками пограничного управления ФСБ в исключительных территориальных водах РФ, оказали сопротивление силовикам. В результате пострадали четверо военнослужащих, один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением. Позже стало известно, что две шхуны и более 80 человек экипажа были задержаны и должны были быть отправлены в приморский порт Находка. СК РФ возбудил по факту нападения уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как уточнили агентству в ФСБ, всего были задержаны 161 гражданин КНДР. Среди них есть несколько пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства, при которых иностранцы получили ранения, не уточняются. Также были задержаны 2 рыболовные шхуны и 11 мотоботов. У рыбаков обнаружили запрещенные орудия лова и незаконные морские биоресурсы. В операции принимали участие силы береговой охраны, авиация и спецподразделения.

По данным ведомства, пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Их жизням ничего не угрожает. Все иностранные лица, задержанные в результате инцидента, сейчас находятся по пути в порт Находка. Там продолжится разбирательство.