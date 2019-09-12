У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР

За минувшие сутки пограничники задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков, которые вели в исключительной экономической зоне России незаконный промысел тихоокеанского кальмара, сообщает региональное пограничное управление ФСБ РФ.

Северокорейские рыбаков уже много раз заставали за незаконным промыслом местные жители - свидетельства этого появлялись в Сети. О задержании иностранных шхун сообщали и пограничники.

Сейчас иностранные шхуны движутся к российским берегам вслед за мигрирующим кальмаром. По данным погрануправления ФСБ, в настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун. Чтобы справиться с "нашествием", приморские пограничники позвали на помощь сахалинских коллег.

Однако, "вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Пограничники уже сообщали, что в конце августа - начале сентября они проконтролировали выход из территориальных вод укрывавшихся от шторма сотен иностранных промысловых судов. На берегу Приморья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег.

Недавно российские моряки с сухогруза "Курильское озеро" спасли у берегов Приморского края северокорейского рыбака, который дрейфовал по морю на пластине пенопласта. После оформления документов, его отправят на родину.

По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла поставлены в известность генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.