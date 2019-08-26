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26.08.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранцев

Текст: Анна Бондаренко

В время тайфуна "Кроса" у берегов Приморье за незаконный промысел пограничники задержали 150 иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

Отмечается, что браконьеры - граждане одного из сопредельных государств, какого именно не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что укрытие в бухтах Приморья во время шторма, вызванного тайфуном, запросили убежище 150 иностранных судов. Некоторые были таком плачевном состоянии, что подняли флаг "Терплю бедствие". Страну, откуда прибыли суда, в сообщении не называли, однако, в последнее время жители Приморья в социальных сетях часто рассказывают, что видят в море браконьерские шхуны из КНДР.

Фото: AP Photo/Farah Abdi Warsameh
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Как говорят пограничники, пока значительная часть иностранных моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, "их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов". В итоге в отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".

Всего сотрудники пограничники проконтролировали деятельность и своевременный выход из российских вод более, чем 500 судов.

"Иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком", - говорится в сообщении.

Кстати

Данная ситуация далеко не первая. Так, в сентябре прошлого года в бухтах Приморья от шторма, вызванного тайфуном "Джеби", укрывались около 300 иностранных судов.

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