В Архангельске директору управляющей компании предъявили обвинение по уголовному делу о сходе со свай деревянных жилых домов. До сих пор считалось, что это естественный процесс, ведь "пострадавшие" бараки строились пятьдесят и больше лет назад. Но эксперты установили, что при должном уходе "деревяшки" могли бы простоять еще долгие годы.

Этот и другие тысячи архангельских домов без должного ухода также в любое время могут сойти со свай. Фото: Николай Гернет

В столице Поморья доживают свой век около четырех тысяч многоквартирных деревянных домов советской постройки. Почти 900 из них признаны аварийными, но расселять их не успевают. Старые двухэтажки сходят со свай регулярно, но в прошлом году в городе случился настоящий "домопад" - на землю одно за другим осели шесть строений.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, ведь "поехавший" дом очень опасен. Люди выбегали в двери и выскакивали в окна в чем были. А один из жильцов дома в переулке Водников, когда все обвалилось, едва успел выпрыгнуть из подъезда на крыльцо.

- Дом целую неделю трещал, в нем уже и газ отключили. В момент схода сваи пробили пол и вошли прямо в квартиру на первом этаже. Ее хозяину прямо в шортах и тапках пришлось выскакивать в окно. Было очень страшно, - рассказывала живущая по соседству архангелогородка Ольга.

Десятки людей оказались на улице, поскольку маневренного фонда в городе не хватает, и для них решили приобрести новое жилье при помощи федерального бюджета.

Массовым "домопадом" в Архангельске заинтересовался Следственный комитет РФ, и его глава Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. По ЧП с тремя пострадавшими домами возбудили уголовное дело. Их обслуживала одна управляющая компания, и она исправно собирала с жильцов деньги на содержание и капремонт.

Следователи стали выяснять, делалось ли что-то на эти средства и можно ли было спасти "деревяшки". В итоге после проведения экспертиз директора УК обвинили в оказании услуг и выполнении работ, не отвечавших требованиям безопасности.

- Установлено, что руководитель управляющей компании не принял каких-либо мер по предупреждению развития деформации фундамента. Это повлекло утрату несущей способности свайного основания и создало угрозу для жильцов этих домов, - пояснила представитель регионального следкома Светлана Тарнаева.

Директор проектной организации Александр Негодяев уверен, что при должном уходе деревянные дома 1970-х и более ранних годов постройки вполне могли бы прослужить еще лет двадцать-тридцать.

- Для этого за ними надо было постоянно следить, вовремя ремонтировать, менять нижние венцы и сваи, утеплять стены. Деревянный дом - как конструктор: разобрали-собрали из новых материалов - и стоит он себе дальше. Тем более что технологии шагнули далеко вперед. Сегодня можно на современном уровне проводить мониторинг древесины, измерять уровень влаги и просушивать здание, заменять отжившие свое элементы. Выбор материалов огромен. К примеру, для нового фундамента вместо дерева можно использовать железобетон, это также продлит жизнь дома, - считает эксперт.

У строений, которые сошли со свай, "больным местом был именно фундамент. Деревянные сваи как будто срезали ножом. При этом следов хоть какого-то ремонта эксперты не увидели. Вообще.

Деревянные сваи как будто срезали ножом. При этом следов хоть какого-то ремонта эксперты не увидели

Обычно дом не сходит со свай в один момент, ЧП предшествуют тревожные звоночки: треск, перекосы, отслоение обшивки. Жильцы пострадавших строений сообщали о них в УК, но никакой реакции не дождались. Хотя специалисты утверждают, что даже на этой стадии дом еще можно спасти - поставить на "городки" и капитально отремонтировать. А вот после схода уже ничего не поделать.

Директор управляющей компании свою вину не признает. Между тем от исхода дела будет зависеть судьба тысяч подобных домов: либо УК наконец начнут за ними ухаживать, либо постараются за них вообще не браться.