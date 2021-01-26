В Калининграде на военкомате нарисовали граффити героя войны

На стене призывного пункта областного военкомата в Калининграде появилось граффити - портрет Героя Советского Союза, участника штурма Кенигсберга, почетного ветерана Калининграда Михаила Булатова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в создании портрета участвовали сотрудники филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Балтийскому флоту.

20-летний сапер получил золотую звезду героя из рук маршала Василевского в 1945-м за героизм, проявленный в боях в Восточной Пруссии. Во время боевой разведки шоссе Кенигсберг-Раушен (ныне Калининград-Светлогорск) Михаил Булатов под шквальным огнем немецкой артиллерии в одиночку обнаружил и обезвредил 24 тщательно замаскированных управляемых немецких фугаса.

Это позволило провести наступление советских войск на Кенигсберг без задержки. На месте этого подвига появился памятный знак, который стоит и сейчас.

После войны Михаил Алексеевич жил в Курске, возглавлял городской Совет ветеранов войны и труда и неоднократно приезжал в Калининград. В Калининграде его именем названы школа и улица, на которой в прошлом году поставили памятник герою. Сам он не дожил до этого события всего несколько месяцев, ушел из жизни в марте 2020 года в возрасте 95 лет.