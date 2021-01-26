В РФ зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

"Это минимальный рост за весь доступный период статистики - начиная с 2002 года, то есть за 19 лет", - говорится в исследовании. Данные рассчитаны на основе сводного индекса цен на ЖКХ, учитывающих стоимость и жилищных, и коммунальных услуг, уточняется в сообщении.

Исторический минимум роста цен аналитиками сети объясняется тем, что в связи с пандемией COVID-19 некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ, также часть субъектов РФ приостановила сбор взносов на капремонт.

"При этом в 15 регионах России рост стоимости коммунальных услуг, по данным аудиторов, опередил годовой показатель инфляции. Лидеры по удорожанию - Республика Коми, где из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ обогнали инфляцию в три раза (рост на 16,2%), Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртия (6,6%)", - отмечается в сообщении.

Сильнее всего, по данным аналитиков FinExpertiza, в России выросла оплата неприватизированного жилья - на 4,71%, стоимость водоотведения - на 4,78%. Отмечено подорожание горячей воды на 4,32% и электричества - на 3,96%. Цены на отопление, традиционно считающееся самой весомой статьей расходов в платежной квитанции ЖКХ, подчеркивается в сообщении, выросли в среднем на 3,36%.

Как ранее сообщала "РГ", В Федеральной антимонопольной службе рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ в период пандемии. Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% по стране при инфляции в 4,9%.