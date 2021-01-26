На Кубани закрыли школу после отравления более 30 учеников

В Крымском районе Краснодарского края на несколько дней закрыли школу после массового отравления детей в столовой. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

"По предписанию управления Роспотребнадзора, с целью разобщенности коллектива, 26 и 27 января 2021 года школа № 57 станицы Троицкой работать не будет. Учебные дни будут перенесены на весенние каникулы", - написал Лесь в соцсети.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел во время обеда в субботу 23 января. В больницу за медицинской помощью обратились более 30 учащихся первых-11-х классов с различными симптомами, 17 детей имели признаки пищевого расстройства, 16 - ОРВИ. Точные причины вспышки отравления будут известны после получения результатов экспертиз. В воскресенье в учебном заведении, где обучаются 739 человек, провели полную дезинфекцию пищеблока, коридоров, кабинетов.

По данному факту следователи Крымского района проводят доследственную проверку. По информации СК по региону, несовершеннолетним назначали амбулаторное лечение. Правоохранители совместно со специалистами Роспотребнадзора изъяли ряд продуктов в школьной столовой для исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на соответствие санитарным нормам.