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26.01.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

На Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за шутки про "космонавта"

Текст: Татьяна Воробьева

Жителя Талицы который в прошлом году убил свою знакомую из-за ее неудачной шутки в свой адрес, осудили на девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 53-летний мужчина утром 27 апреля выпивал у себя дома, принимал в гостях старую приятельницу. Она в шутку называла его "космонавтом", так как в советское время тот служил в космических войсках. "Ну какой я космонавт, я служил сварщиком!" - возмутился хозяин дома.

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Продолжая подшучивать над фигурантом, который в это время держал в руке нож, чтобы нарезать закуски, женщина выкрикнула: "Ну, тогда режь меня, раз ты не космические войска!" Реплика сыграла роковую роль: пьяный мужчина воспринял эти слова как руководство к действию. От нанесенных ран женщина скончалась на месте.

О случившемся в полицию сообщил сам уралец. "Прибывшим на место сыщикам угрозыска он рассказал, что погибшую женщину знает больше десяти лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко помогали друг другу в быту и вместе выпивали", - говорит начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, суд признал "космонавта" виновным и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима.

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