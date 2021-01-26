На Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за шутки про "космонавта"

Жителя Талицы который в прошлом году убил свою знакомую из-за ее неудачной шутки в свой адрес, осудили на девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 53-летний мужчина утром 27 апреля выпивал у себя дома, принимал в гостях старую приятельницу. Она в шутку называла его "космонавтом", так как в советское время тот служил в космических войсках. "Ну какой я космонавт, я служил сварщиком!" - возмутился хозяин дома.

Продолжая подшучивать над фигурантом, который в это время держал в руке нож, чтобы нарезать закуски, женщина выкрикнула: "Ну, тогда режь меня, раз ты не космические войска!" Реплика сыграла роковую роль: пьяный мужчина воспринял эти слова как руководство к действию. От нанесенных ран женщина скончалась на месте.

О случившемся в полицию сообщил сам уралец. "Прибывшим на место сыщикам угрозыска он рассказал, что погибшую женщину знает больше десяти лет, они поддерживали хорошие отношения, нередко помогали друг другу в быту и вместе выпивали", - говорит начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, суд признал "космонавта" виновным и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима.