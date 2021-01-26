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26.01.2021 18:28
Рубрика: Культура

Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market

Текст: Сусанна Альперина

Как "РГ" писала ранее, кинорынок Берлинского Международного кинофестиваля EFM (European Film Market) состоится со 2 по 5 марта в онлайн-формате. Проходить он будет в седьмой раз, и в его рамках запланирован Berlinale Series Market & Conference - кинорынок сериалов и специальное индустриальное событие. Организаторы - EFM , Berlinale Co-Production Market и Berlinale Talents.

Фото: Видеосервис START
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Новый сериал телеканала ТВ-3 "Сны Алисы" производства 1-2-3-Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова стал единственным проектом из России, включенным в топ самых интересных сериалов мира с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. "Сны Алисы" будут эксклюзивно представлены международной аудитории в Германии вместе с 11 другими проектами со всего мира, также получившими статус "Выбор Berlinale Series Market". В их числе - испанский сериал Alive and Kicking от сценариста "Красных браслетов" Альберто Эспиносы, британский Finding Alice режиссера-номинанта на "Оскар" Роджера Голдби, датский Grow с участием актера Ларса Миккельсена, старшего брата Мадса Миккельсена, а также проекты из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Австралии и Канады.

"Сны Алисы", как сообщается в релизе ТВ-3, это мистический триллер, рассказывающий о старшекласснице из маленького северного городка с секретным военным объектом неподалеку, где действуют свои негласные правила. У 17-летней Алисы проблемы с приемной матерью и в школе, а еще ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из странного города?

Режиссер сериала - Андрей Джунковский ("Лучше, чем люди", "Бихэппи", "Сладкая жизнь"). В главной роли - Алина Гвасалия ("Дылды", "Красные браслеты"). В проекте также снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Александра Ребенок и другие.

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