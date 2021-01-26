Стоимость полиса ОСАГО по итогам 2020 года снизилась в 26 регионах России, в которых проживает четверть всех автовладельцев, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. В остальных регионах стоимость полисов осталась прежней. Снижения не произошло ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в их областях, хотя считается, что именно там автовладельцы переплачивают за страховку.

Средняя стоимость ОСАГО для автомобилей физических лиц за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов, оказалась ниже, чем в среднем за год, - 5410 рублей.

- Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как это хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше, - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

В конце года средняя стоимость корзины запчастей выросла на 23 процента.

Наибольшее снижение стоимости полисов отмечено в Пермском крае. Здесь средняя премия снизилась на 2,3 процента и составила 5055 рублей.

Следом идет Владимирская область, где средняя стоимость полиса составляет теперь 4654 рубля. Снижение составило 1,9 процента.

Третье место заняла Псковская область со снижением на 1,7 процента. Средняя стоимость полиса составила 3557 рублей.

В число рекордсменов по снижению стоимости полисов на 1,6 процента вошли Республика Татарстан (5863 рубля), Республика Мордовия (4661 рубль) и Архангельская область (5473 рубля).

На 1,5 процента полис подешевел в Республике Тыва (3232 рубля), Чувашской Республике (4881 рубль) и Свердловской области (5358 рублей). Замыкает десятку Ямало-Ненецкий автономный округ со снижением на 1,4 процента. Средняя стоимость полиса здесь составила 5766 рублей.

- Ожидаемо среди регионов-лидеров по снижению средней премии нет Москвы и Санкт-Петербурга и их областей, - отметил Игорь Юргенс. - Из-за большого количества иномарок в этих регионах давление резко выросшей в результате роста курса валют стоимости ремонта на цену ОСАГО было выше, чем где-либо еще.

В то же время и в них цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей.

В Москве средняя цена полиса обязательной "автогражданки" для автомобиля физического лица составила 8531 рубль, в Московской области - 7132 рубля, в Санкт-Петербурге - 7801 рубль, в Ленинградской области - 5626 рублей.

Как видно, ожидания, что в результате индивидуализации тарифов стоимость ОСАГО резко вырастет, не оправдались. Конкуренция между страховщиками заставляет их бороться за выгодного, безубыточного клиента.

То есть за автомобилистов, которые не совершают аварии по своей вине. В то же время резкое подорожание запчастей сыграло злую шутку с реформой тарификации ОСАГО.

Убыточными стали считаться те регионы, которые раньше считались доходными. А все из-за засилья в этих регионах иномарок.

Здесь владельцам машин, у которых резко выросла стоимость запчастей, теперь стоит ожидать и повышения тарифа.