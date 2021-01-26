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26.01.2021 21:20
Рубрика: В мире

В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева

Текст: Александр Саможнев

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в незаконном обогащении, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Экс-главу Госкомитета нацбезопасности Киргизии подозревают в коррупции

Абылгазиев был вызван на допрос, после чего ему вручили уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Кроме того, экс-премьер проходит по делу, связанному с золоторудным месторождением Кумтор.

Абылгазиев возглавлял правительство Киргизии с 2018 года по июнь 2020-го. Он добровольно подал в отставку 15 июня прошлого года.

В середине октября 2020 года после сложения прежними властями полномочий в результате протестов после парламентских выборов Абылгазиеву был запрещен выезд за пределы республики. Запрет являлся стандартной процедурой в случае начала досудебного разбирательства по какому-либо делу.

В мире экс-СССР Киргизия

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