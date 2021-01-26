В Минтрансе назвали сроки прохождения экспертизы проекта трассы М-12

Получение положительного заключения Главгосэкспертизы на все этапы строительства трассы М-12 "Москва - Казань" от нулевого до восьмого планируется к августу 2021 года, сообщили "РГ" в Минтрансе.

Подготовка территории идет на всех участках трассы. В частности, на нулевом этапе - обходе Балашихи и Ногинска - на всех 65 километров проводится подготовка территории под строительство. Этот этап разделен на два участка, уже идет проектирование первого из них. В феврале планируется подвести итоги конкурсных процедур на проектирование и строительство второго участка нулевого этапа протяженностью 44 километра, отметили в Минтрансе.

Подготовка территории идет и на остальных восьми этапах. "Работы, запланированные на 2020 год, выполнены на 100 процентов. В 2024 году по трассе М-12 можно будет проехать от Москвы через Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую республику до Казани за шесть часов. Это привлечет турпотоки и инвестиции, перенаправит транзитный трафик и тем самым разгрузит дорожную сеть в регионах", - указали в Минтрансе.

Создание новой скоростной автодороги М-12 протяженностью около 800 км предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Трасса станет частью Международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в состав которого входит и часть существующей федеральной дорожной сети, которая находится в управлении Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Чтобы обеспечить возможность транзитной доставки грузов с Балтийского побережья (по М-11 "Нева", ЦКАД-3, по М-12 и далее от г. Канаш до МАПП Сагарчин) до границы с Казахстаном, в рамках поручения президента России Росавтодор ведет капитальный ремонт и реконструкцию существующей сети. В результате по ней смогут идти большегрузы с нагрузкой на ось до 11,5 тонн, пояснили в Минтрансе.

В министерстве также заметили, что по данным Счетной палаты, 406 км существующих автодорог не соответствуют нагрузке 11,5 тонн на ось транспортного средства. На данный момент проектная документация есть по семи участкам дорог общей протяженностью 42,9 километра. До 2022 года планируется разработать документы еще по 22 отрезкам протяженностью 224 километра. По остальным участкам ‒ до 2023 года.

В 2022-2024 годах планируется довести нагрузку на ось до 11,5 тонн на участках автодорог общей протяженностью 320 километров.

В итоге все 86 километров автодорог, предусмотренные к выполнению в 2024‒2030 годах, на момент ввода в эксплуатацию автодороги М-12 Москва ‒ Казань будут находиться в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, заверили в Минтрансе.

Реализация маршрута также предусматривает строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Как подчеркнули в министерстве, этот проект реализуется в рамках регионального концессионного соглашения. "Риски, связанные с несвоевременным вводом объекта, отсутствуют. На сегодняшний день разработана проектная документация и получено заключение экспертизы в отношении всех участков обхода. Средства, предусмотренные на финансирование проекта бюджету Самарской области в 2020 году, освоены в полном объеме", - сообщили в Минтрансе.

Ранее в Счетной палате высказали опасения, что после ввода в 2024 году трассы М-12 транспортные характеристики дорожного полотна на некоторых других участках маршрута "Европа - Западный Китай" не будут соответствовать установленным требованиям, так как завершить эти работы планируется только к 2030 году.