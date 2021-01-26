МВД разъяснило особенности эксперимента с электронными копиями водительских документов

Электронные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации не отменяют обязанности возить с собой оригиналы документов. В МВД разъяснили особенности проведения эксперимента по использованию специального мобильного приложения, в котором будут зашиты электронные копии этих документов.

Ранее СМИ облетела новость, что в некоторых регионах водителям не надо будет возить с собой права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Достаточно будет предъявить смартфон со специальным приложением, в котором есть эти документы в электронном виде. Такую радостную новость сообщил на Гайдаровском форуме замглавы Минцифры Олег Качанов. Документы будут храниться в приложении в виде QR-кода, который инспектор сможет считать на дороге с помощью своего устройства. Впрочем, МВД радость несколько поостудило.

"В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. В качестве средства для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на мобильное устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кодов)", - отметила она.

В то же время, по словам Волк, "в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации определен перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки, в том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство".

"МВД России подчеркивает, что управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах Российской Федерации на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено", - подчеркнула официальный представитель ведомства.

То есть пока приложение будет обкатываться, вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения наличие в смартфоне приложения с зашитыми в него электронными копиями документов не освободит водителей от необходимости возить с собой и предъявлять сотрудникам ГИБДД оригиналы этих документов. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей. Причем если за отсутствие с собой прав задержание машины не предусмотрено, то за отсутствие документов на машину, в качестве которого выступает именно свидетельство о регистрации, оно есть.

Более того, согласно разъяснению МВД, эксперимент будет проходить в два этапа.

"В настоящее время на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации указанных мероприятий в части использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", - сообщила Волк.

Надо сказать, что эксперты вообще сомневаются в необходимости создания такой отдельной электронной платформы. Как сообщил корреспонденту "РГ" защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, зачем создавать какие-то дополнительные электронные платформы, QR-коды - это неудобно ни водителям, ни инспекторам. Есть приложение госуслуг. В нем уже есть возможность хранить данные свидетельства о регистрации, а также прав. Можно туда внести и фотографии этих документов. И этого достаточно. Не требуется водителю столько электронных приложений - электронный полис ОСАГО, электронный ПТС, теперь еще электронная копия СТС и электронная копия прав - нужно одно приложение на все.