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26.01.2021 20:53
Рубрика: Digital

Дома становятся умнее

Текст: Дарья Худякова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Спрос на товары для "умного дома" растет, в 2020 году в количественном выражении он вырос в семь раз и в 3,5 раза в деньгах, а на "умные колонки" с голосовым помощником - в четыре раза. Таковы данные группы "М.Видео-Эльдорадо". По данным "Яндекса", количество девайсов, подключенных к Алисе, увеличилось в пять раз.
"Умные" вещи могут серьезно облегчить быт, если их правильно подобрать. Фото: gorodenkoff / istock "Умные" вещи могут серьезно облегчить быт, если их правильно подобрать. Фото: gorodenkoff / istock
"Умные" вещи могут серьезно облегчить быт, если их правильно подобрать. Фото: gorodenkoff / istock

По оценкам PwC, в 2021-2025 годах в России рынок умных вещей будет продолжать расти темпами в 20-30% ежегодно, особенно в крупных городах - миллионниках. "Товары, которые наиболее востребованы: датчики протечек, сигнализация и контроль доступа, счетчики с автоматической передачей данных, оборудование, которым можно управлять дистанционно или включать/выключать по расписанию (бойлеры, нагреватели и т.д.)", - говорит Дмитрий Стапран, директор Центра компетенций PwC в области IoT в России.
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В 2020 году, по данным опроса ВЦИОМ, россияне включили систему "умный дом" в топ-10 изобретений XXI века. Население активно покупает "Яндекс.Станцию", включая ее мини-вариант, и "Капсулу" от Mail.ru. По данным Just AI, на конец 2020 года в России продано 800 тыс. "умных колонок", таким образом, на данный момент на руках у населения - более 1 млн "умных колонок". Особенно популярны "умные" розетки и лампочки, обычно знакомство с "умным домом" начинается именно с них. Для наглядности - каждый месяц пользователи включают и выключают свет с помощью Алисы 5 млн раз. Как ранее рассчитывали эксперты IDC, в 2020 году на мировой рынок поступит 133,7 млн "умных колонок". Ожидается, что с 2020 по 2024 год их поставки будут расти в среднем на 11,1% в год, то есть к 2023 году мировые поставки "умных колонок" составят 204 млн штук.

У покупателей растет спрос на все виды техники, подключаемой к интернету - от чайников и пылесосов до стиральных машин и холодильников. "В начале января 2021 года продажи в категории "Умный дом" выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом в ноябре. Самыми популярными товарами стали розетки, камеры, датчики, выключатели и лампы", - рассказал Малик Каримов, руководитель розницы "Холодильник.ру".

Влияние на продажи таких устройств оказала и пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или доме. "В 2020 году мы привезли в Россию систему Frisquet Connect, которая позволяет управлять котлом дистанционно. Буквально в первые же две недели было продано 25% из партии первой поставки в Россию. И в течение года спрос только рос - ключевую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. В июле 2020 года мы отмечали, что интерес к системам удаленного управления и настройки отопительной техники вырос на 34%", - рассказал Армен Калинин из компании Frisquet, французского производителя отопительного оборудования.

Среди основных возможностей "умного дома" - автоматизация бытовых задач для экономии времени и усилий, обеспечение безопасности, а также снижение трат на электроэнергию. В экосистеме умного дома существуют десятки датчиков и актуаторов, отвечающих за безопасность, автоматизацию бытовой техники, освещения и поддержания климата. Внедрение таких решений приносит реальную пользу, которую многие уже оценили.

Фото: istock
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"Помимо отдельных видов товаров или услуг будут востребованы системы интеграции, - считает Дмитрий Стапран. - Сейчас товаров так много, что для застройщиков, как и для частных лиц, очень остро встает вопрос интеграции различных устройств между собой, а также с инженерными системами дома. Так что рынок интеграционных решений даже более востребован, чем рынок самих устройств, и будет расти еще более быстрыми темпами".

Однако сегодня комплексные системы "умного дома" установлены лишь в 4% домов страны, чаще всего россияне используют отдельные "умные" компоненты, отмечают аналитики. В 2019 году объем рынка устройств для "умного дома" в России составил 10,5 млрд рублей (+16,5% к 2018 году), к 2023 году аналитики J"son & Partners Consulting прогнозируют рост рынка до 20,6 млрд рублей.

103 миллиарда долларов составляет объем рынка устройств "умного дома", включая услуги на их установку, по данным на 2019 год

В мире, по прогнозу, среднегодовой темп роста рынка устройств для "умного дома" составит 17,9% с 2020 по 2025 год. Наибольший потенциал у сегментов "комфорт и освещение", "безопасность" и "контроль и управление". При этом главным барьером на пути развития рынка устройств для "умного дома" эксперты называют их высокую стоимость и недоверие к ним потребителей.

Digital Технологии

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