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В WhatsApp распространяется вирус. Как его распознать

Текст:   Антон Благовещенский
26.01.2021,  
12:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Через сообщения WhatsApp автоматически распространяется вредоносное ПО для Android, которое маскируется под мобильное приложение Huawei Mobile.

Если пользователь нажмет на ссылку в сообщении, то на экране откроется сайт, похожий на официальный каталог Google Play Store, где начинается установка. После установки вредоносная программа запрашивает доступ к уведомлениям и разрешение на работу в фоновом режиме, а также на рисование поверх других приложений.

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Это нужно, чтобы вирус мог перекрыть любое другое приложение собственным окном, предназначенным для кражи личных данных. Доступ к уведомлениям необходим, чтобы пользоваться быстрыми ответами в WhatsApp (позднее могут быть затронуты и другие мессенджеры). Примечательно, что пользователю потребуется приложить некоторые усилия, чтобы выдать все эти разрешения.

Главное предназначение вируса заключается в том, чтобы мошенническим образом показывать рекламу или оформить дорогостоящую подписку.

WhatsApp
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