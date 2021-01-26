Видео: как Tesla проходит "лосиный тест" в реальной жизни

Автопилот Tesla Model S помог шведскому водителю избежать столкновения с лосем на ночной заснеженной трассе. Животное неожиданно вышло на дорогу в паре десятков метров перед машиной.

Система помощи водителю вовремя заметила его и взяла управление на себя, совершив изящный маневр.

Tesla проскочила между лосем и снежным бруствером, при этом справа маячил лосенок, в последний момент убежавший обратно в сторону леса.

Во время выполнения маневра машину начало заносить сначала в одну сторону, потом в другую, но электроника справилась и с этим.