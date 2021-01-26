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26.01.2021 02:05
Рубрика: В мире

Во Франции резко выросло число госпитализаций с COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Число людей, госпитализированных во Франции с COVID-19, за последние два дня выросло более чем на тысячу человек. В последний раз такие цифры были в середине ноября. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии превысило три тысячи человек впервые с 9 декабря.
Фото: AFP/Ludovic MARIN
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Все больше медицинских экспертов призывают к третьей изоляции во Франции, однако, по данным местных СМИ, президент Эмманюэль Макрон пытается избежать такой меры. Политик надеется, что введенного десять дней назад комендантского часа, который начинается в 18:00, достаточно, чтобы сдержать распространение более заразных штаммов SARS-CoV-2, ввезенных из-за рубежа.

Напомним, 15 декабря прошлого года локдаун был заменен на общенациональный комендантский час как раз из-за уменьшения количества пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в эфире Bloomberg Television, что из-за нового карантина стране будет очень сложно достичь поставленной на 2021 год цели в шесть процентов экономического роста. Правительство Франции также стремилось снизить среднее количество новых случаев заболевания в день ниже пяти тысяч до отмены второй изоляции, отмечает Reuters. Ежедневное количество новых случаев заражения COVID-19 25 января составило 4240, неделю назад было 3736. Общее количество случаев заражения смертельной инфекцией во Франции составляет 3 057 857. От вызванных коронавирусом осложнений в Пятой Республике скончались 73 494 человек.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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