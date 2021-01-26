Во Франции резко выросло число госпитализаций с COVID-19

Все больше медицинских экспертов призывают к третьей изоляции во Франции, однако, по данным местных СМИ, президент Эмманюэль Макрон пытается избежать такой меры. Политик надеется, что введенного десять дней назад комендантского часа, который начинается в 18:00, достаточно, чтобы сдержать распространение более заразных штаммов SARS-CoV-2, ввезенных из-за рубежа.

Напомним, 15 декабря прошлого года локдаун был заменен на общенациональный комендантский час как раз из-за уменьшения количества пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в эфире Bloomberg Television, что из-за нового карантина стране будет очень сложно достичь поставленной на 2021 год цели в шесть процентов экономического роста. Правительство Франции также стремилось снизить среднее количество новых случаев заболевания в день ниже пяти тысяч до отмены второй изоляции, отмечает Reuters. Ежедневное количество новых случаев заражения COVID-19 25 января составило 4240, неделю назад было 3736. Общее количество случаев заражения смертельной инфекцией во Франции составляет 3 057 857. От вызванных коронавирусом осложнений в Пятой Республике скончались 73 494 человек.