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26.01.2021 21:41
Рубрика: Власть

Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Безосновательно делать выводы о превышении полномочий со стороны полицейского, ударившего женщину в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге 23 января. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По оценке спикера, правоохранителю мешали исполнять служебные обязанности.

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- Для того чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении, - подчеркнул глава палаты парламента в интервью радиостанции "Комсомольская правда". - Ему мешали исполнять обязанности. Дальше надо изучить это с точки зрения - какие нанесены травмы.

По его словам, чтобы дополнительно изучить эту тему, "надо проводить экспертизы и многое другое".

При этом извинения сотрудника правоохранительных органов, так же, как реакция пострадавшей женщины, "говорят о многом", считает Володин.

По словам спикера, несанкционированные массовые мероприятия "изобилуют вот такими эксцессами". И правоохранители задерживали только явных нарушителей, констатировал он.

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- Когда мы говорим о протестных акциях, тем более несанкционированных, неизбежно будут задержанные, - заявил парламентарий, призвав не нагнетать ситуацию. - Но надо признать, что правоохранительные органы, Росгвардия, действовали очень эффективно, филигранно, а задерживали тех, кто понимал, что они нарушают закон.

Он напомнил, что в первую очередь речь идет о безопасности подростков. "Конечно, мы озабочены тем, что в политике используют детей - это недопустимо. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать в политике", - подчеркнул Володин.

По его оценке, инициаторы акций протеста 23 января являются "пешками в большой политической игре против нашей страны".

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