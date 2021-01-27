Белорусские нефтепродукты отправят на экспорт через порты России

"Поручить Минтрансу провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в документе.

В течение 3 лет российские порты готовы принять до 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Соглашение рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления, если отсутствуют возражения сторон.

Ежегодно Республика экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов. В первую очередь, это бензин, дизельное топливо и мазут. Крупнейшие покупатели белорусских нефтепродуктов - Великобритания, Украина, Нидерланды и Польша. Также часть их отправляется в Азию, Африку, Латинскую Америку и США. Объем морских поставок нефтепродуктов из Республики Беларусь составляет более половины - около 5-6 млн тонн. Поставки шли через порты стран Балтики, а ранее, еще и через украинские порты. Теперь более половины объемов морского экспорта нефтепродуктов будет отправляться через Россию.

Предполагается заключение контрактов take-or-pay (бери или плати) с разбивкой по месяцам. То есть, грузоотправитель оплачивает услуги морского терминала в полном объеме, даже если объемы перевалки оказались меньшими, чем ожидалось.

Переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через морские порты России на протяжении нескольких месяцев. Ранее вице-премьер Александр Новак оценил мощности российских портов для перевалки белорусских нефтепродуктов в 4-6 млн тонн в год.