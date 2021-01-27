Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.01.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Блогер заметил на заводе Tesla загадочные автомобили под чехлом

Текст: Михаил Азнавуров

Блогер Сойер Мерритт (Sawyer Merritt) проник на площадку основного автозавода Tesla, расположенного во Фремонте (Калифорния), - и обнаружил несколько автомобилей, закрытых чехлами.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: как Tesla проходит "лосиный тест" в реальной жизни

Предположительно, это перспективные обновленные версии лифтбека Model S и кроссовера Model X. Во всяком случае на такой вывод наталкивают очертания автомобилей, домысел же об обновленных версиях родился из слухов и явно измененных контурах передней части, проступающих через чехлы.

Мерритт проник на завод не сам, а при помощи своего дрона с видеокамерой. Зачехленные машины засняты во время транспортировки тракторами. Tesla не выпускала Model S и Model X во Фремонте в период с 24 декабря 2020 по 11 января 2021 года. По слухам, сейчас с конвейера предприятия сходят уже обновленные версии моделей, их презентация якобы должна пройти в ближайшее время.

Напомним, что Model S и Model X - соплатформенные электромобили. Лифтбек производится с 2012 года, единственную крупную модернизацию ему провели в 2016 году. Model X делают с 2015 года, до сих пор кроссовер не подвергался рестайлингу.

#Tesla