Блогер заметил на заводе Tesla загадочные автомобили под чехлом

Блогер Сойер Мерритт (Sawyer Merritt) проник на площадку основного автозавода Tesla, расположенного во Фремонте (Калифорния), - и обнаружил несколько автомобилей, закрытых чехлами.

Предположительно, это перспективные обновленные версии лифтбека Model S и кроссовера Model X. Во всяком случае на такой вывод наталкивают очертания автомобилей, домысел же об обновленных версиях родился из слухов и явно измененных контурах передней части, проступающих через чехлы.

Мерритт проник на завод не сам, а при помощи своего дрона с видеокамерой. Зачехленные машины засняты во время транспортировки тракторами. Tesla не выпускала Model S и Model X во Фремонте в период с 24 декабря 2020 по 11 января 2021 года. По слухам, сейчас с конвейера предприятия сходят уже обновленные версии моделей, их презентация якобы должна пройти в ближайшее время.

Напомним, что Model S и Model X - соплатформенные электромобили. Лифтбек производится с 2012 года, единственную крупную модернизацию ему провели в 2016 году. Model X делают с 2015 года, до сих пор кроссовер не подвергался рестайлингу.