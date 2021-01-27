Что означает разный цветовой фон дорожных знаков

При загородных поездках часто можно встретить дорожные знаки и информационные щиты разных цветов - синего, белого, зеленого, коричневого, желтого. Есть ли какие-то отличия между ними?

Самый распространенный вариант - это белый фон. В России действует ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования". Согласно этому документу, белый фон на табличке с названием населенного пункта говорит о том, что водителю придется ограничить движение до скорости 60 км/ч.

На белом фоне размещаются названия улиц, рек, указатели и прочие географические точки, пишет aif.ru. Скоростные ограничения, действующие в населенном пункте, заканчиваются там, где стоит информационный щит с его названием, перечеркнутым красным.

Второй распространенный вариант - это синий фон. Даже если на подобном щите написано название населенного пункта, скоростные ограничения на его зону действия не распространяются.

Чаще всего такие знаки ставят на федеральных трассах, где дорога огорожена, а пешеходные переходы сделаны подземными или наземными. Также синие таблички могут быть рядом с населенными пунктами, где есть съезд к ним.

Не так давно в России появились информационные конструкции зеленого цвета. Они сигналят о том, что водитель попадает на автомагистраль со скоростью движения 110 км/ч и выше.

Если на зеленом фоне появились названия городов и указатели съездов, то это значит, что скоро встретится развязка, где можно будет покинуть автомагистраль и попасть в населенный пункт. Когда рядом с названием города стоит километраж, то это значит, что добраться до него можно по автомагистрали.

Таблички на желтом фоне, как правило, представляют собой схемы дорог и временных объездов, по которым можно двигаться, когда трасса перекрыта. Желтые знаки могут предупреждать о дорожных работах, опасных участках дорог, возможных оползнях и т.д.

Такие щиты могут поставить на многополосной дороге, когда нужно перекрыть движение на одной из полос. Они размещаются за 50-100 метров до этого участка.

Информационные таблички на коричневом фоне появились в России вслед за Европой. Они указывают путь к объектам культуры, искусства или истории, природным паркам, заповедникам, спортивным сооружениям. Они предназначены, по большей части, для туристов и позволяют вовремя свернуть к достопримечательности.