Действие антипиратского меморандума продлено до 1 августа

Роскомнадзор обнародовал сообщение о продлении действия антипиратского меморандума до 1 августа текущего года.

В документе сказано: "Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года".

Антипиратский меморандум был разработан более двух лет назад и подписан 1 ноября 2018 года. Он предполагал создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает поисковиков удалять из выдачи ссылки на них во внесудебном порядке.

Со стороны интернет-компаний соглашение подписали "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler и Rutube. Со стороны правообладателей - "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", "КиноПоиск", ассоциация "Интернет-видео" и Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Как сообщал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, благодаря этому соглашению после начала его действия из поисковой выдачи удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент.