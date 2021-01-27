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27.01.2021 19:40
Рубрика: Власть

Обойдутся без зверств

Предложено отбирать животных у жестоких хозяев
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Депутаты Госдумы предлагают предусмотреть в КоАП возможность конфискации животных за жестокое с ними обращение. Выпал щенку хозяин-садист, животное не оставят один на один со зверем. Человека оштрафуют, а щенка заберут и отдадут в добрые руки.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, соответствующие добавления предлагается внести в уже подготовленный минюстом проект поправок в КоАП. Как уже писала "РГ", министерство юстиции подготовило документ, который в том числе вводит в КоАП санкции за жестокое обращение с животными.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как рассказал Владимир Бурматов, теперь возникла идея предусмотреть в будущей статье КоАП "Жестокое" обращение с животными" также и возможность конфискации.

"Мы это рассматриваем как меру, которая должна стать реакцией на жестокое обращение с животными, потому что на сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодера нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым хозяин издевался, остается у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия", - рассказал Бурматов.

Планируется, что конфискация будет дополнением к штрафу. Иначе получится, что хозяина накажут, а он потом выместит злость на своем питомце. Депутаты предлагают распространить процедуру конфискации животных еще на ряд случаев. Например, при содержании и использовании животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.

"Человек завел льва, тигра, пантеру или пуму. Да, в КоАП будут штрафы за это, но конфискация животных в проекте не предусмотрена", - отметил Бурматов.

Поводом для конфискации может стать и нарушение правил использования животных в цирках

Третьим основанием для конфискации депутаты предлагают сделать несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержание. "Опять-таки штрафы для дрессировщиков, которые издеваются над животными. Этот кочующий цирк поедет дальше, и где его потом искать? А там зачастую краснокнижные животные, которых нельзя использовать", - отметил Бурматов.

Кстати, принятый в 2018 году закон "Об ответственном обращении с животными" предусматривает конфискацию диких животных, содержащихся или используемых в неволе с нарушением закона.

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