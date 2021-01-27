Девушка на Mercedes пробила стену парковки: машина зависла в воздухе

Запоминающийся случай произошел в Подмосковье. В городе Долгопрудный на проспекте Ракетостроителей Mercedes-Benz пробил стену на четвертом этаже парковки, машина каким-то чудом не свалилась вниз.

Как уточняет РЕН ТВ, за рулем седана находила девушка. По предварительной информации, она не справилась с управлением, перепутав педаль тормоза с газом. К счастью, никто не пострадал. О повреждениях, которые получил автомобиль, ничего не сообщается.

В Сети уже назвали этот инцидент "парковкой года".