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27.01.2021 23:42
Рубрика: Легковые авто

Девушка на Mercedes пробила стену парковки: машина зависла в воздухе

Текст: Юрий Зубко

Запоминающийся случай произошел в Подмосковье. В городе Долгопрудный на проспекте Ракетостроителей Mercedes-Benz пробил стену на четвертом этаже парковки, машина каким-то чудом не свалилась вниз.

Как уточняет РЕН ТВ, за рулем седана находила девушка. По предварительной информации, она не справилась с управлением, перепутав педаль тормоза с газом. К счастью, никто не пострадал. О повреждениях, которые получил автомобиль, ничего не сообщается.

В Сети уже назвали этот инцидент "парковкой года".

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#Mercedes-Benz