Эксперт рассказал об опасности установленных в смартфонах камер

Обычно доступ к включению камеры и микрофона невозможен без разрешения пользователя смартфона. Однако были случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, например, при просмотре ленты новостей.

Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. По его словам, все компании, которые были замечены в подобных нарушениях настаивали, что это случайность.

Эксперт посоветовал следить за подсказками экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство. Во время важных переговоров или при необходимости сохранения какой-либо тайны желательно полностью выключать смартфон, либо размещать его так, чтобы не было возможности что-то увидеть, проследить и услышать через микрофон.

Кусков подчеркнул, что, обладателю смартфона нужно понимать, что он становится человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных).