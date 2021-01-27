Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал переход нападающего клуба Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

В среду клуб из Флоренции объявил о переходе в него российского нападающего Александра Кокорина, который с лета прошлого года выступал за московский "Спартак".

Владелец красно-белых поделился своим мнением об этом трансфере.

"Мы пожелали Кокорину удачи! Очень рады за него, для Александра это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять Российскую Премьер-Лигу. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи", - приводит слова Федуна "Спорт-экспресс".

Ранее сообщалось о том, что Кокорин подписал с "Фиорентиной" контракт до 2024 года. Отмечалось, что сумма сделки составит около 4,5 млн евро.

Летом 2020 года Кокорин на правах свободного агента подписал контракт со "Спартаком", за который провел 8 матчей в РПЛ и забил два мяча.