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27.01.2021 15:05
Рубрика: Спорт

Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"

Текст: Максим Домчев

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал переход нападающего клуба Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Кокорин поблагодарил болельщиков "Спартака"

В среду клуб из Флоренции объявил о переходе в него российского нападающего Александра Кокорина, который с лета прошлого года выступал за московский "Спартак".

Владелец красно-белых поделился своим мнением об этом трансфере.

"Мы пожелали Кокорину удачи! Очень рады за него, для Александра это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять Российскую Премьер-Лигу. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи", - приводит слова Федуна "Спорт-экспресс".

Ранее сообщалось о том, что Кокорин подписал с "Фиорентиной" контракт до 2024 года. Отмечалось, что сумма сделки составит около 4,5 млн евро.

Летом 2020 года Кокорин на правах свободного агента подписал контракт со "Спартаком", за который провел 8 матчей в РПЛ и забил два мяча.

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